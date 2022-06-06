أثارت الفنانة السورية فرح يوسف حالة من الجدل، بعد تصريحها بأنها تزوجت من رجل مسيحي تعرفت عليه في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنها رفضت تغيير ديانته لإتمام الزواج.

اختلاف الثقافات

وقالت في استضافتها في برنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة الزيات: “عرف ديني لما رفضت ارتباطنا بشدة، رفضي كان ليس له علاقة بالدين، لكن بسبب الثقافة، هم ثقافتهم مختلفة عننا، عندهم حريات لا تُعد ولا تُحصى، ونحن عندنا حريات مقيدة وحدود، وحدودنا غير حدودهم”.

وأضافت: “هذا الإنسان اللي حبيبته ما حبيته عن عبث، حبيت رجل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاطر من أجلي، سافر سوريا بدون علم أهله، وتزوجنا مدنيًا بنيويورك، ولم يسجل زواجي بسوريا للأسف، وعرض عليّا أن يدخل الإسلام ويغير ديانته، ولكن لم أقبل، هذا ليس عدلًا، هو مسيحي وأنا مسلمة، ونحن الاثنين نُكمل بعض، هذا لا يعني أننا مختلفين، نعبد الله واحد، ليس عدلًا أن يترك دينه حتى يتزوجني، وإذا جبنا أولاد سنربيهم على الديانتين المسيحية والإسلامية”.

فرح يوسف تطالب بتطبيق الزواج المدني

وأشارت إلى أنها تتمنى تطبيق الزواج المدني في سوريا، قائلة: “كل زمن له أحكامه وتصرفاته، القوانين نفس الشيء، ليس عدلًا أن اتنين بيحبوا بعض وعشان مش من دين واحد ينكسر قلبهم”.

يذكر أن فرح يوسف، ولدت في مدينة طرطوس السورية، في تاريخ الميلاد: 20 يوليو 1989، وهي مسلمة، وبدأت طريقها الفني من خلال البرنامج الفني آراب آيدول، خلال الموسم الذي فاز فيه الفنان الفلسطيني محمد عساف.