أصبحت فرصة النادي الأهلي في البقاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صعبة للغاية بعد خسارته ضد الرائد.

الرائد يفوز بثلاثية

ولعب الأهلي ضد الرائد بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الفريق الريداوي بنتيجة 3/1.

فرص بقاء الأهلي الموسم المقبل

ويحتل الراقي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل 13 مرة، وخسر 10 مواجهات، وذلك بعد هزيمته أمام الرائد.

وتتوقف فرص بقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على نتائج منافسيه في الجولة الأخيرة، وليس الفوز على الشباب في الرياض فقط.

ويحتاج الراقي إلى تعثر فريق واحد من أندية الباطن، الرائد، الفيصلي والتعاون ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع فوزه على الشباب لضمان البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

وفي حالة تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الشباب يضمن البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكن بشرط تعثر الباطن والاتفاق في الجولة الأخيرة.