تطمح الجماهير في مواصلة تألق المنتخب السعودي الأولمبي، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في أوزبكستان، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

تعادل السعودية واليابان:

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة السعودية واليابان التي أُقيمت على ملعب باختاكور في طشقند، في إطار مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وعلى الرغم من نهاية مباراة السعودية واليابان بالتعادل، حافظ الأخضر على صدارته لمنافسات المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الساموراي، ثم الإمارات بـ3 نقاط، يليه طاجيكستان بدون نقاط.

الأخضر في كأس آسيا تحت 23 عامًا:

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الإماراتي، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويملك المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أكثر من فرصة للتأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، وهي؛ الفوز أو التعادل مع الإمارات، أو الخسارة في مباراته الأخيرة بشرط خسارة اليابان ضد طاجيكستان.

ويسير الأخضر الأولمبي بشكل مميز تحت قيادة مدربه سعد الشهري، خاصة أنه يملك في صفوفه العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات، ويطمح لحصد لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى.