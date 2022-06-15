طلب رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، من أوكرانيا التفاوض مع فلاديمير بوتين بأنفسهم من أجل إنهاء الحرب، متابعًا: سيتعين على الرئيس الأوكراني ومسؤوليه التفاوض مع روسيا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل إلى رومانيا في رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى جيران أوكرانيا الشرقيين بما في ذلك مولدوفا، قبل أن يتوجه إلى كييف يوم الخميس في زيارة مع قادة من ألمانيا وإيطاليا ورومانيا.

وتعرض الزعيم الفرنسي لانتقادات من أوكرانيا وحلفاء أوروبا الشرقية بسبب التناقض الفرنسي، فمن المفترض أنها تدعم أوكرانيا ضد روسيا، لكن ماكرون يصرح بتصاريح صارمة غير مناسبة لذلك الدعم.

عدم إهانة روسيا:

وفي الأسبوع الماضي، أثار ماكرون غضبًا عندما قال: إنه يجب معاملة روسيا بإنصاف في عملية التفاوض، مضيفًا: يجب ألا نهين روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال من بناء منحدر للخروج من خلال الوسائل الدبلوماسية، وأنا مقتنع بأن دور فرنسا هو أن تكون قوة وسيطة.

ورد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قائلًا: إن موقف ماكرون يذل فرنسا.

وسعى ماكرون لمواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ دخول موسكو لأوكرانيا في فبراير الماضي، وقد تحدث ماكرون مع بوتين بانتظام منذ بدء الصراع كجزء من الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات موثوقة بين كييف وموسكو، لكنه لم يحقق نجاحًا ملموسًا.

فرنسا تقوض حلم أوكرانيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي:

وكان قبل ذلك قال ماكرون: إن محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون قبل 15 أو 20 عامًا، وبذلك تقوض الدولة الأوروبية آمال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن دخوله السريع للاتحاد في أعقاب دخول روسيا لبلاده.