أكد الرائد حامد الحارثي، المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لجوازات مكة المكرمة، أنه يتم تقديم تسهيلات للحجاج لحظة وصولهم إلى المطار، والاستعانة بفريق يتحدث عدة لغات لإنهاء الإجراءات في وقت قياسي.

تنسيق مع الجهات المختصة:

وتابع الحارثي، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن مديرية الجوازات تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومنها الجهات الأمنية والحكومية والخدمية، وذلك قبل وصول الحجاج إلى المملكة وأثناء وصولهم إلى صالات المطار.

إنهاء الإجراءات في وقت قياسي:

ولفت إلى أنه يتم إنهاء إجراءات الحجاج في وقت قياسي وإدخال بياناتهم في النظام، مؤكدًا الحرص على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وبما يحفظ أمن المملكة.