يتنافس نخبة من أبرز نجوم الرياضة، وعدد من المدربين الرياضيين على تقديم أقوى التحديات التي تتاح للجمهور يومياً مجاناً عبر فعاليات منطقة “سيتي ووك” ضمن موسم جدة 2022، حيث دفعت العديد من الشركات الرياضية بكوكبة من النجوم المحليين والدوليين في هذا الحدث .

فعاليات موسم جدة

ويتم خلال الفعاليات تقديم الحصص التدريبية من قبل نخبة من مدربي اللياقة البدنية المتخصصين في أجواء حماسية مليئة بالمتعة، وسط حضور كبير من المهتمين بالرياضة.

وتأتي فعاليات الجناح تماشياً مع برامج الشراكة المجتمعية والتوعوية حول أهمية الرياضة واللياقة البدنية في المجتمع .

وتعد منطقة “سيتي ووك” التي تحتضن هذه الفعالية أحد أهم مناطق فعاليات موسم جدة بتنوع الخيارات فيها، وتعدد مواقع فعالياتها ومناسبتها لمختلف الأعمار من الجنسين، ويتفاعل الزوار بشكل يومي مع عروضها العديدة وتحظى بإقبال كبير من الزوار يومياً.