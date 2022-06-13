يطمح النجم البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال إلى فك عقدة أجانب الهلال وعدم مشاركتهم في كأس العالم 2022 عند مواجهة منتخب بيرو لنظيره أستراليا الليلة في الدور النهائي من الملحق المشترك بين قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية المؤهل لـ كأس العالم في قطر.

كيف تأهلت أستراليا وبيرو ؟

وكان منتخب بيرو تأهل للملحق المشترك بعد احتلاله للمركز الخامس في مجموعة أمريكا الجنوبية، بينما تأهل المنتخب الأسترالي عقب فوزه على منتخب الإمارات الثلاثاء الماضي بنتيجة هدفين لهدف.

ويغيب عن نهائيات كأس العالم من أجانب الهلال كل من ” النيجيري أوديون إيغالو، الكولومبي جوستافو كويلار، المالي موسى ماريغا، البرازيلي ماثيوس بيريرا، ميشيل ديلجادو، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو”.

لا يشارك جانغ هيون سو بصفة أساسية مع المنتخب الكوري الجنوبي رغم وصوله لـ مونديال قطر وهو الأمر ذاته مع البرازيليين ماثيوس بيريرا وديلجادو”.

موعد المباراة

ويستضيف استاد “أحمد بن علي” في قطر مباراة قوية تجمع بين منتخب أستراليا وبيرو في الملحق القاري المؤهل لكأس العالم 2022، مساء الاثنين، حيث تُقام في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.