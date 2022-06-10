رصدت فلكية جدة صباح اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من البقع الشمسية فوق الطرف الشمالي الشرقي للشمس.

وأوضحت أن المجموعة الجديدة مكونة من ثلاث بقع يصدر عنها توهجات شمسية من الفئة (C) صغيرة.

البقع الشمسية

ويشير خبراء إلى أن البقعة الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى (الفوتوسفير)، أو كرة الضوء وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس.

وتتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي؛ فتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينه مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى لبضعة أيام أو أسابيع.

ظاهرة نادرة في سماء المملكة

يذكر أن الجمعية أشارت مساء أمس الخميس إلى أنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي صبيحة يوم الجمعة، الكواكب الخمسة اللامعة في نظامنا الشمسي؛ وهي: عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل مصطفة بالأفق الجنوب الشرقي بالعين المجردة. وأشارت إلى أن هذه الظاهرة النادرة لم تحدث منذ ديسمبر 2004 وأفضل وقت لمشاهدتها قبل 30 دقيقة من شروق الشمس.