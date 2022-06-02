يشارك الفنان الكوميدي فهد البتيري في أول نسخة عربية من المسلسل الكوميدي العالمي “المكتب”.

وقالت مديرة أستوديوهات MBC السعودية، زينب أبو السمح: “نحن في غاية الحماسة لإطلاق أول نسخة عربية من المسلسل الكوميدي العالمي (المكتب)، لاسيّما أن العمل معروف من قِبل الجمهور العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

ويشارك في البطولة كل من فهد البتيري، ونواف الشبيلي، وسعد عزيز، وأضوى فهد، ورزان منصور، وريم بساطي، وهشام هوساوي.

من هو فهد البيتري؟

ولد فهد البيتري في مدينة الخبر السعودية في 12 مايو 1985م، وبدأ مشواره الفني عام 2006م، من خلال تقديم أول فيلم كوميدي في الولايات المتحدة أثناء دراسته في تكساس، لعلم الجيوفيزياء.

بدأت شهرته في الوطن العربي عام 2008، عندما ظهر كأول ستاند أب سعودي مع مجموعة من الفنانين الخليجيين، ودفعه إعجاب الجمهور العربي به إلى تقديم مزيد من العروض العربية.

تزوج سابقًا من لجين الهذيل؛ إلا أن هذا الزواج انتهى بالانفصال ليتزوج بعد ذلك بنورا التي حرص على أن تبقى تفاصيل حياتها خاصة بها وأسرتها.

يتابع فهد البتيري على حسابه الرسمي بتويتر أكثر من مليون متابع؛ إذ ينشر من خلاله بعض أعماله الفنية؛ ومقاطع فيديو خاصة به؛ كما يتابعه على إنستجرام ما يزيد على 60 ألف متابع.