واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد، أداء تدريبات بدنية قوية، على الرغم من إيقافه خلال الفترة الحالية.

فهد المولد يواصل الاستعداد:

ونشر الإعلامي منار شاهين، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الاتحاد وهو يؤدي تدريبات داخل الصالة الرياضية، مؤكدًا حرصه على التمارين باستمرار.

وعلق منار شاهين على الفيديو، قائلًا: “ما زال اللاعب فهد المولد يواصل تحضيراته وتدريباته اللياقية رغم إيقافه.. ولكن يرغب اللاعب بالعودة سريعًا للملاعب في حال تم تخفيف مدة الإيقاف عليه بإذن الله”.

إيقاف المولد بسبب المنشطات:

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصبح المولد خارج قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهله، وغاب عن الاتحاد في الجولات الحاسمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.