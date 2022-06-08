أثنى فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، على سداد النادي لكافة التزاماته المالية، وعدم وجود أي ديون عليه بعد الإعلان الأخير الذي أُصدر من لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة اليوم الأربعاء.

تعليق رئيس الهلال:

وقال ابن نافل عبر حسابه في “تويتر”: “وفاء أزرق الرياض بكافة التزاماته التعاقدية والمالية واستمراره طرفًا ثابتًا في المنافسة على الألقاب وفي كل الألعاب هما المكانة التي نبذل قصارى جهدنا ليستمر الكيان فيهما، شكرًا لزملائي وزميلاتي وأبطالنا”.

وكانت لجنة الكفاءة المالية بـ وزارة الرياضة أعلنت عن أن الهلال بين 4 أندية ليس عليها أي ديون أو التزامات خلال الفترة الأخيرة.

وأزرق الرياض مع أندية الفيصلي والفتح وأبها، ليس عليهم أي ديون أو التزامات بعد إصدار إعلان الديون على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم الأربعاء.