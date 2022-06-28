حقق فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، البطولة السابعة له ومجلس إدارته مع أزرق الرياض، وذلك بعد الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2021/ 2022.

وفاز الزعيم بلقب الدوري الثالث على التوالي ورقم 18 في تاريخ النادي بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة 2/ 1 مساء أمس الاثنين.

البطولات الـ7 لـ الهلال تحت قيادة فهد بن نافل:

ونجح مجلس إدارة ابن نافل في قيادة الزعيم للفوز بسبع بطولات خلال 3 سنوات تولى فيها رئاسة النادي وهي “لقبان في دوري أبطال آسيا، 3 ألقاب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لقب في كأس السوبر السعودي، لقب في كأس الملك”، كما نال مرتين المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وسيشارك أزرق الرياض في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم المقبل مع أندية الفيحاء والنصر والاتحاد.