أكد المديرُ التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ والمدير التنفيذي المكلَّف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر أنَّ إطلاقَ وزارة التعليم حزمةً تدريبيةً مجانيةً ضمن المبادرات المعنية بالرياضات الذهنية خطوة أولى تتبعها – بإذن الله تعالى – خطوات أكبر ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تقومُ على تنفيذها وزارة التعليم لدعم الرياضات الذهنية وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية المرتبطة بها.

دروات تدريبية مجانية:

وأَطْلَقَتْ وزارةُ التعليمِ هذا الأسبوع دوراتٍ تدريبيةً مجانيةً للطلاب والطالبات تقامُ في جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة للتدريب على أبرز الرياضات الذهنية العالمية وهي “الشطرنج، والغو، والبريدج”، مضيفاً بأنَّ هذه المبادرةَ تهدفُ إلى تأهيل وتشغيل مرافق ومراكز متخصصة في الرياضة الذهنية، وذلك لأهميتها للطلاب والطالبات، وانعكاساتها الإيجابية على الصحة النفسية وتخفيف الضغوط عليهم، بالإضافة إلى تحقيق الهدف الإستراتيجي “تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع” أحد أهداف رؤية المملكة 2030 الإستراتيجية المسندة إلى برنامج جودة الحياة.