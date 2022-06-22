رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء اختصاصات ومهام الصندوق الخيري الاجتماعي ونقله إلى بنك التنمية الاجتماعية، التي من شأنها تعظيم الأثر والتوسع في خدمة المواطنين المستهدفين لخدمات البنك.

إصلاح وهيكلة مستمرة:

وأوضح معاليه أن هذا القرار يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة، في مواءمة الأعمال، وفق إستراتيجية شاملة، وتوحيداً للجهود في تقديم المنافع الاجتماعية تحت مظلة واحدة، وهذا يعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها لقطاع التنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

استدامة الخدمات:

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد أن نقل مهام الصندوق لأعمال البنك سيضمن استدامة الخدمات للفئة المستهدفة، وسيفتح المجال أمام المزيد من المواطنين للاستفادة من خدمات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية المالية وغير المالية، مما يتسق مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى تمكين المواطنين و توفير الدعم الفعّال لاحتياجاتهم الاجتماعية و التنموية، وهو الدور الرئيس الذي يقوم به البنك منذ إنشائه بتقديم التمويل التنموي و الخدمات الاجتماعية لشرائح المواطنين و رواد الأعمال و المستثمرين.