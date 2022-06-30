انتهت مباراة سموحة ضد الأهلي، قبل قليل، بفوز سموحة على النادي الأهلي بثلاثية لهدفين في مباراة ضمن لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/ 2022.

ملخص مباراة سموحة ضد الأهلي:

وبدأ الشوط الأول بإهدار كم فرص غريب من لاعبي الأهلي، لينجح بعدها سموحة في الرد بهدف رائع عبر لاعبه مروان حمدي بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وواصل المارد الأحمر إهدار كم كبير من الفرص عبر محمد شريف الذي لم يكن في أفضل حالاته، وعبر صلاح محسن ومحمد مجدي أفشة.

وفي الدقيقة الـ45 سجل اللاعب المغربي عبدالكبير الوادي الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتفوق سموحة بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني من اللقاء سجل اللاعب مروان حمدي الهدف الثاني له والثالث بطريقة مارادونية بعد أن راوغ 4 لاعبين من الأهلي في الدقيقة الـ48.

انتفض الأهلي بهدفين في الشوط الثاني عبر رأسية من طاهر محمد طاهر بالدقيقة الستين، وحسام حسن بالدقيقة التسعين.

ولم ينجح الأهلي في إحراز الهدف الثالث لينتهي اللقاء بفوز غال لسموحة.

الأهلي يتجمد رصيده ويتراجع للمركز الثالث:

تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة بالمركز الثالث، بينما أصبح رصيد سموحة 39 نقطة في المركز السادس.

يذكر أن الأهلي سيواجه الجونة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.