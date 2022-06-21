تستمر فوضى المطارات الأمريكية في الصيف، حيث تم تأجيل ما يقرب من 750 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة وقادمة إليها أو خارجة منها، وإلغاء أكثر من 250 رحلة، لكن رؤساء شركات الطيران يقولون: إن الصناعة لم تكن مستعدة لتتعافى من تبعات وباء كورونا بعد.

ولم تهدأ فوضى السفر اليوم الاثنين، حيث واصلت شركات الطيران الرئيسية إلغاء وتأخير العديد من رحلاتها المجدولة، وفقًا لـ Flight Aware.

وواجه مطار نيوارك الدولي ومطار جون إف كينيدي الدولي معظم حالات التأخير والإلغاء في الولايات المتحدة، يليها مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي الرئيسي في أتلانتا ثم مطار لوجان الدولي في بوسطن ومطار لوس أنجلوس الدولي، وبعض الركاب أُلغيت رحلاتهم ثلاث مرات من مطار جاكسونفيل الدولي.

عدد الرحلات المُلغاة إجمالًا:

ومنذ يوم الخميس، تم إلغاء أو تأخير ما يقرب من 20 ألف رحلة مع إلغاء أو تأخير أكثر من 8000 رحلة يوم الأحد وحده في المطارات الأمريكية.

وواجه العديد من المسافرين أزمات صحية خلال جلوسهم في المطارات الأمريكية، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة، وأُصيبت إحدى المسافرات بنوبة قلبية، كما كان الأطفال في حال يرثى لها.

قيود صناعة السفر لم تنحل بعد:

وقال جيمس فيرارا، رئيس شركة InteleTravel، لصحيفة USA Today: نحن في فترة ازدهار للسفر لذلك لدينا طلب متزايد ولكن في المقابل لدينا قيود لم تنحل بعد، حيث تم تسريح أعداد كبيرة من الموظفين في أزمة كوفيد، لكن المديرين التنفيذيين في شركة الطيران يقولون: إنهم يبذلون قصارى جهدهم لتلبية الطلب المتزايد.