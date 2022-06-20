كشف حساب “نايفكو” على تويتر حقيقة مقطع فتاة زعمت أنها سعودية وتدعى نورا الزهراني وظهرت في بث مباشر على تيك توك “مع سمول كابتشينو ” وعرضت عليه الزواج مقابل مليون ريال.

البنت التي خرجت مع شاب سعودي في بث مشترك في تيك توك وادّعت ان اسمها نورا الزهراني وعرضت عليه مليون ريال كاش في شنطه مقابل انه يتزوجها، هي محتالة من المغرب اسمها فاطمة، هدفها هي وأمها خداع المشاهدين وإيهامهم أنهم من عائلة سعودية ثرية وذلك لاصطياد ضحاياهم للاحتيال عليهم .. pic.twitter.com/Rrl4l6hLxH — نايفكو NAIF (@naifco) June 20, 2022

ونشر نايفكو مقطع الفتاة مع المشهور الذي عرضت عليه الزواج وفي نفس المقطع مشاهد من فيديو سابق لها مع شخص أجنبي وهي تتحدث اللهجة المغربية.

نايفكو يكشف حقيقة نورا الزهراني

وقال نايفكو:” البنت التي خرجت مع شاب سعودي في بث مشترك في تيك توك وادّعت أن اسمها نورا الزهراني وعرضت عليه مليون ريال كاش في شنطه مقابل ان يتزوجها، هي محتالة من المغرب اسمها فاطمة، هدفها هي وأمها خداع المشاهدين وإيهامهم أنهم من عائلة سعودية ثرية وذلك لاصطياد ضحاياهم للاحتيال عليهم “.

وكانت الفتاة ظهرت في بث مباشر مع مشهور التيك توك سمول كابتشينو، وعرضت عليه الزواج وأكدت له أن أمها متواجدة بالقرب منها وليس لديها مانع إتمام هذا العرض.

ولفت نايفكو إلى أن الفتاة وأمهما هدفهما ابتزاز الرجال والحصول منهم على الأموال بعد إيهامهم بأنهما من عائلة سعودية ثرية وأنهما لا يبحثان عن المال.