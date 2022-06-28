أعاد مغردون تداول مقطع فيديو للمذيعة المصرية الراحلة شيماء جمال التي عثر على جثتها مدفونة في مزرعة بالقرب من السادس من أكتوبر بعد 20 يومًا من اختفائها.

المذيعة شيماء_جمال قبل مقـ-تلها على يد زوجها وجهت رسالة للنساء اللواتي يتعرّضن للعىْف وبعد أيام رحلت بنفس الطريقة🥺💔 pic.twitter.com/aPQuQjSx1R — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 28, 2022

ودعت المذيعة المغدورة، في مقطع الفيديو المتداول المرأة التي تتعرض لأي نوع من أنواع العنف الأسري للهرب فورًا من الشخص الذي يسبب لها الألم والعذاب داعية الجميع إلى رفض العنف.

مقتل شيماء جمال

وكانت السلطات الأمنية المصرية أعلنت مساء أمس الاثنين العثور على جثة شيماء، التي اختفت منذ 20 يوماً، بعد ذهابها إلى مصفف للشعر بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، مدفونة في مزرعة بالمنصورية جنوب القاهرة. وتبين لاحقاً من التحقيقات وشهادة أحد المقربين من زوجها الذي كان يشغل منصباً قانونياً رفيعاً، أنه قتلها بعد نشوب خلافات بينهما، إثر تهديدها بإبلاغ زوجته الأولى بأنه متزوج منها خفية منذ 8 سنوات.

وبعد مقتلها تداول مغردون مقاطع فيديو سابقة لها وهي تتحدث عن العلاقات بين المطلقين ومشاكل الأولاد والنفقة خاصة وأنها كانت الزوجة الثانية في حياة زوجها.

وفي أحد المقاطع تحدثت عن الأزواج بعد الطلاق بقولها :” هناك صنفان من الرجال، الأول ابن حلال يرعى أولاده وينفق عليهم ويلبي متطلباتهم الحياتية، والآخر يهملهم ولا يشغل باله بهم، ولا يكترث بمصاريفهم ومتطلباتهم بعد الطلاق”.

مذيعة مثيرة للجدل