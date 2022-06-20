شهدت جامعة المنصورة في دلتا مصر، اليوم الاثنين، حادثة قتل شنيعة حيث أقدم طالب على نحر زميلته أمام باب الجامعة فيما لم يفلح أمن الجامعة في إنقاذها من بين يديه.

وروى شهود عيان تفاصيل الحادثة المؤلمة مؤكدين أن الطالبين من مدينة المحلة الكبرى في شمال مصر وهما يدرسان معًا في نفس الجامعة وقد وصلا إليها صباح اليوم في حافلة نقل ركاب.

رواية شهود العيان

وأضاف أحد الطلاب أن الفتاة تلفظت على الشاب بكلمة فما كان منه إلا أن أخرج سلاح أبيض ” مطواه” وقام بطعنها مرتين في صدرها، وقبل أن يصل إليه رجال الأمن كان قد نحرها.

وقد تمكن الطلاب والمارة ورجال أمن الجامعة بالقبض على القاتل ومعه أداة الجريمة.

حادث يهز المنصورة

وكشفت التحريات الأولية أن الطالب يدرس بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة المنصورة، والمجنى عليها، زميلته بذات الكلية، وتم نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كما تم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ لوجود إصابات بجسده نتيجة تعدي الأهالي عليه أثناء ضبطه.