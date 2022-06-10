كشف سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عن أن الهلال كان سببًا في زيادة الديون على أندية “الأهلي والاتحاد والنصر”.

سعود الصرامي :

ديون النصر والاتحاد والأهلي .. سببها الهلال ..

سوالف رياضية ..@L9arami pic.twitter.com/Rdc7na2mP9 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 10, 2022

وكانت لجنة الكفاءة المالية بـ وزارة الرياضة أعلنت عن أن الأهلي والاتحاد أكثر أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مديونية حتى تاريخ 31 مارس الماضي.

الأهلي والاتحاد الأكثر ديونًا:

وجاء الراقي في صدارة الأندية المديونة برصيد 48 مليون ريال، الاتحاد ثانيًا بديون قدرها 42 مليون ريال، النصر ثالثًا برصيد 36 مليون ريال.

وعلق سعود الصرامي في قناة 24 الرياضية قائلًا: “ديون النصر والاتحاد والأهلي تجاوزت الـ110 ملايين ريال، المتسبب فيها الهلال لأنهم مثل اللي جالسين مع واحد ميسور حال يأتيه من الرجال من هو محدود الحال وميسور الحال ومتوسط الحال زي حالاتي ميسور الحال هذا يقلدونه عند تناول الفطور والغداء والعشاء في الأخير ما قدروا هذولي الثلاث أندية يبغون يسوون مثل الهلال فهما لا كسبوا بطولات ولا سلموا من الديون”.

الهلال ليس عليه أي ديون:

وكان أزرق الرياض ضمن 4 أندية ليس عليها أي التزامات أو ديون بعد إعلان وزارة الرياضة الأخير.