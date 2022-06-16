وثق مقطع فيديو متداول، مشاجرة عنيفة بين عامل في أحد المقاهي وأحد الزبائن، ما تسبب في حالة من الاستياء والغضب بين مرتادي مواقع التواصل.

ويظهر في الفيديو شخصان يشتبكان بالأيدي ويتبادلان اللكمات والضربات فيما يقوم أحد الأشخاص بمحاولة الفصل بين الطرفين وسط ذهول الجالسين على الطاولات في المقهى.

وأثار المقطع غضب المغردين الذين أكدوا أن الأمر لا يجب أن يصل إلى هذا الحد مهما كانت الأسباب والدوافع.

ولم يتضح من المقطع تاريخ وقوع الحادث لكن المعلومات المتداولة تشير إلى أنه حدث في أحد فروع كافيه ستار باكس في الخرج.