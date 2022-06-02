أصدرت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرارًا بتغريم نادي الاتحاد، بسبب لاعبه السابق أليكساندر بيزيتش.

تغريم الاتحاد بسبب بيزيتش

وقال القانوني والباحث في لوائح “فيفا”، أحمد الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “غرفة فض المنازعات بالفيفا تلزم الاتحاد بدفع مبلغ ٢٠٠ ألف دولار لصالح اللاعب الصربي بيزيتش“.

وفي حالة عدم دفع نادي الاتحاد لهذا المبلغ خلال 45 يومًا، سيتم عقاب العميد بالمنع من تسجيل لاعبين جديد لـ3 فترات متتالية، ويتوقع أن تعمل الإدارة على حل هذه الأمة سريعًا، لتجنب مزيد من العقوبات.

وكان اللاعب الصربي بيريتش قد فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم في صيف عام 2020، وتقدم بشكوى إلى فيفا ضد العميد، من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

العميد هذا الموسم

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وأصبح موقف العميد صعبًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.