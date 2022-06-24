يترقب العالم تحقيق فيلم الخيال العلمي الأمريكي “آي روبوت”، خلال 3 أشهر فقط، بعدما أعلنت شركة تسلا للسيارات التي يمتلكها إيلون ماسك، كشفها النقاب عن إنتاجها روبوتًا بشريًّا يعمل بالذكاء الاصطناعي يدعى “أوبتيموس”.

إيلون ماسك يعلن عن روبوت تسلا:

وقال إيلون ماسك: إنه في يوم 30 سبتمبر سيتم عرض نموذج أوليّ للروبوت في يوم الذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال حديثه في منتدى قطر الاقتصادي: “سيقف أوبتيموس الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في أغسطس الماضي، على ارتفاع 180 سم تقريبًا، وسيكون قادرًا على المشي بسرعة 8 كم في الساعة، ويرفع أثقالًا بوزن 70 كجم تقريبًا”.

وبالرغم من برمجة الروبوت لإنجاز المهمات الدقيقة المملكة في المصانع وغيرها؛ إلا أن ماسك أكد مدى ألفته قائلًا: “سيكون ودودًا كحيوان أليف”.

تقنيات القيادة الذاتية:

وأكد ماسك أن الروبوت ستتم برمجته لتشمل تقنيات القيادة الذاتية المستخدمة في سيارات تسلا الكهربائية، والتي ستسمح للروبوت بالتعرف على الأشياء الموجودة في العالم الحقيقي، بالرغم من مستشعراته ومشغلاته المخصصة.

ومن المفترض أن تكون كاميرات تسلا في مقدمة رأس الروبوت؛ وسيتم تشغيل أعماله الداخلية بواسطة كمبيوتر الشركة.

كما ستوكل إليه أعمال فك البراغي في المصنع وغيرها من الأعمال الدقيقة، بالإضافة إلى التقاط البقالة في المتاجر.