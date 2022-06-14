كشفت إدارة ” فيلم العلا ” التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن نمو مستويات الإنتاج الدرامي والسينمائي للأعمال التي جرى تصويرها في العلا خلال العام الماضي والجاري، وتضمنت الإنتاجات 12 مسلسلاً تلفزيونياً، و8 أعمال وثائقية، و38 عملاً دعائياً، وفيلماً روائياً.

إستراتيجية الهيئة:

وأوضحت الإدارة أن الإنتاجات السينمائية والوثائقية تأتي ضمن إستراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والتي تعزز من حضورها على خريطة الإنتاجات العالمية، حيث تمنح فرصة اكتشاف مواقع التصوير الخلابة لصنّاع الأفلام وسط طبيعة العلا، وآثارها التاريخية، والدعم الذي تقدمه من الموافقات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات والتصاريح، وتقديم الدعم اللوجيستي، إضافةً إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية وفق أرقى المعايير الدولية؛ لتوفير فريق محترف يدعم أعمال الإنتاج الحالية والمقبلة، وتطوير صناعة السينما المحلية لتصبح وجهةً رائدةً لتصوير وإنتاج الأعمال.

دعم وتسهيلات:

وأكد مدير إدارة ” فيلم العلا ” ستيڤن ستراكان أن محافظة العلا تعمل على استضافة أكبر الإنتاجات العالمية، ومنها ” فيلم قندهار ” الذي جرى تصويره في العلا، كما توفر الدعم والتسهيلات لترويج ودعم الشركات والأعمال المحلية، متطلعاً إلى جذب المزيد من الشركات التي سترسم مشهداً سينمائياً متكاملاً، يؤّكد مكانة العلا كوجهة إنتاج رائدة على مستوى العالم، من خلال العمل المتواصل لبناء البنية التحتية، وتطوير منظومة سينمائية متكاملة، كونها بيئة جاذبة لشركات إنتاج الأفلام والمشاريع الإبداعية والإعلام والترفيه، وإدارة الفعاليات التي قامت بإدارة أعمالها بالكامل من العلا.

يذكر أن الهيئة أطلقت مؤخراً منتجعاً خاصاً لإقامة أفراد وطواقم الإنتاج بسعة تصل إلى 300 غرفة مجهزة بأحدث وأرقى مستويات الخدمة والضيافة، ويتضمن المنتجع مكاتب لمختلف الخدمات الإنتاجية، ومساحات للاسترخاء والترفيه، كما تعمل على تجهيز مبنيين مخصصين للتصوير والإنتاج بمساحة تتجاوز الألفي متر مربع.