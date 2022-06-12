شهدت قرية رايبال، شرق الهند، واقعة قتل غريبة، قام بها فيل ضخم إذ هاجم سيدة تبلغ من العمر 71 عامًا، ما أدى إلى وفاة المرأة.

وتعرضت مايا مورمو خلال نقلها المياه من النهر إلى منزلها، لأحد الفيلة ضخم الحجم، قام بمهاجمتها، فأرداها قتيلة، إذ فشل الأطباء في إنقاذها.

مهاجمة الجنازة

ولم يكتف الفيل الهندي بقتل المرأة ففي وسط تجمع عائلتها واصطفافهم لإتمام مراسم الجنازة؛ أتى الفيل مرة أخرى وقام بدهس جثمانها، عندما وضعه أقاربها استعدادًا لحرقه.

ولم تنقل وسائل الإعلام أي تفاصيل عن تعرض أي شخص آخر في الجنازة لأذى من قبل الفيل، قبل هربه من موقع الجنازة.

وتشير السلطات الهندية إلى احتمالية هروب الفيل من محمية دلما للحياة البرية في ولاية جهارخاند، على بعد 200 كيلومتر من رايبال.