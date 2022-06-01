يقدم المنتخب الأرجنتيني، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، أداء مبهرًا أمام المنتخب الإيطالي في أول لقاءاته الدولية في يونيو، وذلك تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بـ قطر.

الأرجنتين تُبدع بأولى مبارياتها في يونيو:

وتأخر منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بثنائية دون رد في الشوط الأول من مباراة منتخب الأرجنتين، وذلك في بطولة كأس الأبطال الدولية.

المنتخب الأرجنتيني كان له السبق، محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب لاوتارو مارتينيز بعد تمريرة متقنة من ليونيل ميسي بالدقيقة الـ28.

ونجح دي ماريا في إضافة الهدف الثاني لـ منتخب راقصي التانجو بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بتأخر المنتخب الإيطالي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل المنتخب الأرجنتيني ضغطه وحاول ليونيل ميسي ودي ماريا إضافة الهدف الثالث.

وتُقام المباراة في ملعب ويمبيلي بالعاصمة البريطانية لندن.