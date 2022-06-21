تترقب الجماهير نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وسط منافسة قوية بين فريقي الاتحاد والهلال للتتويج باللقب.

الاتحاد والهلال في الجولة الـ29:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق، ويلعب الهلال ضد الفتح، يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل جولتين على النهاية، يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 61 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثاني، إلا أن المواجهات المباشرة في صالح الزعيم.

جولات الحسم في دوري المحترفين:

وجاءت جولات حسم لقب بطل الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاق موسم 2008/ 2009، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الوحيد الذي نجح في حسم البطولة قبل 4 جولات على النهاية موسم 2010.

وحُسم اللقب قبل 3 جولات على النهاية 5 مرات، الهلال في 2011، 2017 و2020، الأهلي في 2016 والفتح عام 2013، وتوج الزعيم في 2021 والنصر عامي 2014 و2015 باللقب قبل الجولة الأخيرة.

وتمكنت 4 فرق من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الأخيرة، وكانت البداية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 2009، الشباب 2012، الهلال 2018 والنصر عام 2019.