تواصل السلطات العمانية أعمال البحث عن مواطنين، ذهبا للصيد، وفقدا قبل سبعة أيام في بحر العرب.

#نشرة_الرابعة | لليوم السابع.. أعمال البحث عن #مفقودي_الأشخرة في سلطنة عمان متواصلة ولا نتائج حتى الآن pic.twitter.com/vLkSYPkdVF — العربية – سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) June 15, 2022

جهود حكومية وشعبية:

وتستمر جهود البحث بمشاركة حكومية وشعبية، في ولاية جعلان بنو علي بمحافظة جنوب الشرقية، على أمل العثور على المفقودين في بحر العرب.

وتتضافر الجهود بحرًا وجوًّا لمسح السواحل العمانية المطلة على بحر العرب، ومساحة الصيد؛ دون نتيجة حتى الآن.

وأشار مصدر في الشرطة العمانية إلى أن الشرطة قد أصدرت تحذيرًا للصيادين بتوخي الحذر قبل ممارسة أي نشاط.

25 قاربًا يقومون بالبحث:

وأوضح المصدر أن 25 قاربًا يقومون الآن بعمليات المسح، والبحث عن مفقودي الأشخرة، بمشاركة جهات تطوعية، في حين تتواصل أعمال البحث في بحر عمان وبالقرب من السواحل الإيرانية الباكستانية.

وعن وضع بحر العرب اليوم؛ أوضحت الأرصاد العمانية أن الأمواج ستكون حركتها من متوسطة إلى هائجة، ويصل ارتفاعها إلى 3 أمتار ما يجعل الوضع غير مهيأ للوصول إلى المفقودين.