استقبلَ صاحبُ السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائدُ القوات الجوية الملكية السعودية -اليوم- معالي رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ركن ظهير أحمد بابر، والوفد المرافق له.

مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك:

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكاريةُ بهذه المناسبة.

يُذكرُ أن معالي رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية قام بزيارة لمتحف صقر الجزيرة للطيران، وعدد من الشركات السعودية المتخصصة في مجال الطيران.

