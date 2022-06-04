كشف المدرب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المصري، عن قائمة فريقه لمواجهة نادي الاتحاد وديًّا في جدة خلال الفترة المقبلة.

القائمة المختارة:

وجاءت القائمة مكونة من: “أحمد الشناوي، المهدي سليمان، يوسف نادر، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، حسين السيد، أحمد فتحي، أحمد توفيق، عبدالله مجدي، هشام محمد، نبيل دونجا، محمد صادق، وليد الكرتي، محمود صابر، إسلام عيسى، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، إيريك تراوري، دودو الجباس، فخر الدين بن يوسف”.

وستقام المباراة بين الفريقين بعد غدٍ الاثنين في جدة، في إطار فترة التوقف الدولي الحالية.

يذكر أن نادي الاتحاد متواجد حاليًّا في المركز الأول في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، بينما نادي بيراميدز متواجد في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة.