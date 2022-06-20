كشف سفير المملكة لدى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، تفاصيل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمصر.

عمق ومتانة العلاقات:

وقال السفير النقلي: إن زيارة ولي العهد إلى مصر في هذا التوقيت، تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وحجم التعاون القائم بينهما، في ظل الروابط الأخوية التي تجمعهما على المستويين القيادي والشعبي.

وأضاف السفير أسامة نقلي، في تصريحات إلى الصحفيين المعتمدين، أن اللقاء الأخوي الذي يجمع ولي العهد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يأتي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في كافة مجالات التعاون الثنائي، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.

وتابع السفير النقلي: “فضلًا عن تكثيف التشاور والتنسيق حيال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية في ضوء التحديات الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تضافر الجهود بين المملكة ومصر”.

شراكة إستراتيجية:

ونوه نقلي إلى الشراكة الإستراتيجية التي وصلت إليها العلاقات السعودية- المصرية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وشقيقهما الرئيس السيسي لتشهد طفرة غير مسبوقة في كافة مجالات التعاون.

واختتم نقلي قائلًا: “أثق في خروج اللقاء بين ولي العهد والرئيس المصري بنتائج مثمرة تفتح أبواب الخير والبركة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين”.