أكدت إدارة تعليم الرياض أهمية توفير المكان المناسب للمذاكرة ومراجعة الدروس استعداداً للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث.

وقال إدارة تعليم الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: للاستذكار الجيد هيئ مكاناً مناسباً يتوفر فيه الشروط التالية:

اختيار المكان المناسب للمذاكرة

1- بعيد عن مصادر التشتت

2- يتوفر فيه تهوية وإضاءة كافة

3- يتوفر فيه مقعد للدراسة

4- باعث للاستيعاب والفهم

الاختبارات التحريرية النهائية

ومن المقرر أن تبدأ مداس التعليم العام غداً الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريا لجميع المراحل الدراسية.

وأكملت وزارة التعليم استعداداتها للاختبارات النهائية لهذا العام، وحثت المدارس على تنفيذ متابعة سير عملية الاختبارات واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس الأول من ذي الحجة.