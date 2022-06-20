عقدت اللجنة التنفيذية بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، اليوم، اجتماعها السادس للدورة الخامسة عبر الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض وحضور أعضاء اللجنة.

مواضيع مدرجة:

وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة استعراض مصفوفة الصلاحيات بالمركز والسياسات والإجراءات المالية، واطلعت اللجنة على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، كما وافقت اللجنة على التقرير السنوي للمركز للعام 2021م.

الجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لـ مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تقوم بالإشراف العام على برامج المركز وأعماله، ومتابعة قرارات مجلس الأمناء والإشراف على تنفيذها، والموافقة على اللوائح وأدلة الاجراءات التي تساهم في تطوير عمل المركز وتنظيمه ورفعها للاعتماد من مجلس الأمناء، ومراجعة وتحديث وتطوير الخطة الإستراتيجية للمركز سنويًّا، وما يسند إليها من مهام واختصاصات من مجلس الأمناء.