صدم القانوني الرياضي أحمد الأمير، جماهير نادي الهلال؛ وذلك بسبب إصدار قرار بمنع النادي من تسجيل الصفقات لفترتي تسجيل بسبب العقوبات الموقعة عليه بسبب قضية محمد كنو.

وفي الأول من مايو الماضي، كانت غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا يقضي بإيقاف محمد كنو 4 أشهر، وحرمان الزعيم من تسجيل الصفقات لفترتين.

مركز التحكيم سيرفض طلب الهلال:

الهلال تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن الأمير قال عبر حسابه في “تويتر”: إن مركز التحكيم الرياضي رفض في الأغلب، التدابير الوقتية، لرفع عقوبة الحرمان من التعاقدات، على أزرق الرياض، بشكل مؤقت.

وأضاف: “في مثل هالنوع من الاستئناف عادة يتم البت في طلب التدابير الوقتية بتعليق العقوبة أو رفض التعليق قبل البدء في النظر في الاستئناف نفسه؛ لذلك أتوقع شخصيًّا أن قرار التدبير الوقتي قد صدر بالفعل إما بالموافقة أو الرفض، والأقرب أنه قد تم رفضه بسبب عدم استيفاء الطلب للاشتراطات الخاصة بذلك”.