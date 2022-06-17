استقر المدافع محمد آل فتيل لاعب نادي النصر على الرحيل عن صفوف العالمي في صيف 2022، رغم اهتمام العالمي بتجديد التعاقد معه.

سبب طلب محمد آل فتيل للرحيل عن النصر ؟

آل فتيل عانى من المشاركة بصورة أساسية مع أصفر الرياض، وكان نادي الاتفاق فكر في التعاقد معه بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كاتيرون.

التقارير تكشف أن آل فتيل حسم قراره بالرحيل عن النصر لرغبته في اللعب أساسيًا بداية من الموسم المقبل.

أصفر الرياض كان خرج من المنافسة رسميًّا على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي بعد التعادل مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق.

آل فتيل كان انضم لـ النصر قادمًا من الأهلي.