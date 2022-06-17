اتخذ المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، أول قرار بعد التعادل مع نادي الرائد وديًا بنتيجة هدفين لكل فريق.

وسيحصل لاعبو أصفر الرياض على راحة من التدريبات اليوم الجمعة، على أن تكون العودة للتدريبات بداية من يوم غد السبت.

ملخص مباراة النصر والرائد

وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي النصر وديًا مع نادي الرائد بنتيجة هدفين لكل فريق وذلك في مباراة ودية جمعت الفريقين استعدادًا لآخر جولتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت المباراة مغلقة إعلاميًا، حيث شهدت المباراة مشاركة الكاميروني فينسينت أبو بكر وسجل الهدف الأول لأصفر الرياض، بينما سُجل الثاني عبر اللاعب مشاري النصر، وسُجل هدفا الرائد عبر اللاعبين المغربيين كريم بركاوي ومحمد فوزير.

وما جعل جمهور العالمي متفاجئًا من مشاركة اللاعب الكاميروني فينسنيت أبو بكر، في لقاء الرائد الودي أمس الخميس، هو استبعاده من مباراتي الرائد والأهلي في دوري المحترفين خلال الفترة الماضية، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية.

وكان مهاجم النصر، تعرض لإصابة في القدم في مباراة منتخب الكاميرون أمام الجزائر، في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.