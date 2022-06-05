علق الناقد الرياضي والإعلامي عبدالرحمن الجماز على قرار مركز التحكيم الرياضي برفض طعن الهلال على إثر اختيار محكم مصري للتحكيم في قضية محمد كنو.

وعلق الجماز الناقد في قناة 24 الرياضية عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” رفضوا تعليق عقوبة كنو برغم أنها مكتملة الأركان قانونيًا، ثم رفضوا الطعن في المحكم المصري رغم المخالفة الصريحة لأنظمة ولوائح مركز التحكيم، ماذا يحدث ؟!”.

لماذا قدم الهلال الاستئناف ؟

وكان الهلال أصدر بيانًا أكد فيه أنه قدم استئنافًا لـ مركز التحكيم الرياضي على خلفية إصدار غرفة فض المنازعات قرارات قضية كنو يوم وقفة عيد الفطر المبارك في الأول من مايو الماضي، وهو ما أثار غضب مجموعة كبيرة من عشاق أزرق الرياض والإعلاميين المنتمين له.

يذكر أن غرفة فض المنازعات كانت أصدرت قرارات بإيقاف كنو 4 أشهر، ومنع أزرق الرياض من تسجيل الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات.