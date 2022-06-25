كشفت إدارة الإعلام والاتصال بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن إداراتي ناديي الأهلي والاتفاق طلبتا بشكل رسمي إلغاء طلب كل منهما الاستعانة بالحكام الأجانب في مباراتيهما بالجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طلب الأهلي والاتفاق

وذكر الحساب الرسمي لإدارة الإعلام والاتصال عبر “تويتر” أن إدارتي الناديين أبلغتا اتحاد القدم بعدم جلب حكام أجانب لهما في مباراتي الأهلي ضد الشباب، والاتفاق ضد الفيحاء.

ويواجه الراقي والاتفاق خطر الهبوط إلى دوري يلو، حيث يتواجد الراقي في المركز الرابع عشر، والاتفاق بالمركز الخامس عشر برصيد 31 لكل منهما.

يذكر أن الراقي كان خسر من الرائد في الجولة الـ29 بثلاثية لهدف، بينما خسر الاتفاق من الاتحاد بثلاثية لهدف.