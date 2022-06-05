يعتزم تطبيق التراسل الفوري، واتسآب WhatsApp إصدار ميزة مهمة للغاية تعمل على استرجاع الرسائل المحذوفة عن طريق الخطأ سواء في الدردشة مع الأصدقاء أو العائلة أو حتى مجموعات الدردشة الأخرى.

وأوضحت صحيفة The Times of India أن تطبيق واتسآب كان قد أصدر في الفترة الأخيرة ميزة “الحذف للجميع” والتي تمكّن المستخدمين من حذف الرسالة لجميع الأطراف، ولكن واجه المستخدمون أحيانًا مشكلة في القيام بحذف الرسائل المهمة للجميع عن طريق الخطأ.

زر تراجع لاستعادة الرسائل المحذوفة

ويعمل واتسآب على مساعدة المستخدمين الذين تعرضوا لحذف أحيانًا لحذف رسائل مهمة بشكل نهائي ولم يستطيعوا استرجاعها مرة أخرى خاصة الرسائل الصوتية المحذوفة، حيث سيمكن واتسآب المستخدمين من الضغط على زر undo”” أو تراجع لإرجاع الرسائل المحذوفة مرة أخرى.

ويختبر واتسآب ميزة undo مع مجموعة صغيرة لمستخدمي الإصدار التجريبي من هواتف آندرويد ضمن الإصدار التجريبي 2.22.13.5 ، كما سيبدأ في فترة لاحقة اختباره مع هواتف آيفون وأجهزة الكمبيوتر .

وسيعرض تطبيق واتسآب للمستخدمين زر “تراجع” في الجزء السفلي من الشاشة، والذي يظهر بعد أن يختار المستخدم رسالة لحذفها للجميع، ومن المتوقع أن يطرح واتسآب الميزة لجميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.