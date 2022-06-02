انتهت قصة حب بين آسيويين من جنسية واحدة ويعملان في ذات المكان إلى قتل الحبيبة في دورات المياه والحكم بالإعدام قصاصاً على الحبيب المتهم بالوسيلة المتاحة بالدولة وبحبسه لمدة شهر عن التهمة الثانية وإلزامه بالرسم المقرر عليه قانوناً، حيث نشأت بينهما علاقة حب تطورت إلى وعد بالزواج، ولكن كثيراً ما تخلل تلك العلاقة الخلافات والمشاحنات بسبب شك المتهم في سلوك المجني عليها باتهامها بأنها على علاقة مع رجال آخرين.

حكم بالإعدام:

وأصدرت محكمة الجنايات بأم القيوين حضورياً حكمًا بالإعدام على ( ا –ش – س ) آسيوي الجنسية ، وذلك بعد إدانته بجريمة قتل حبيبته ( ك – ن ) من ذات الجنسية عمداً باستخدام سكين، فعاجلها بأربع طعنات نافذة على يسار الظهر ويمين البطن قاصداً إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة، كما شرع في الانتحار قاصداً إزهاق روحه، ولكن تم اسعافه.

تفاصيل الواقعة:

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم ( ا –ش – س ) والمجني عليها (ك – ن ) كلاهما يعملان في إحدى الجهات بأم القيوين ونشأت بينهما علاقة حب تطورت إلى وعد بالزواج قبل الواقعة ب 8 أشهر، وكثيراً ما يتخلل تلك العلاقة الخلافات والمشاحنات بسبب شك المتهم في سلوك المجني عليها حتى قرر إزهاق روحها، فأعد لذلك العدة واختار الزمان والمكان المناسبين.

كما أنه في يوم الواقعة ركبا الباص مع الموظفين والعمال متجهين إلى مكان عملهما في الصباح الباكر، فاستغل المتهم خلو مكان العمل من الناس وانشغال العمال بأعمالهم، فانفرد بالمجني عليها داخل حمامات تبديل الملابس الخاصة بالنساء، وما أن ظفر بها حتى عاجلها بطعنات بأعلى يسار الصدر ويمين البطن، كانت إحداها قاتلة، فأحدثت قطعاً حاداً بالرئة اليسرى والأوعية الدموية المغذية لها، ما أحدث نزيفاً غزيراً وصدمة وعائية أدت الى الوفاة.