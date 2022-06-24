استعرض رئيس تحرير جريدة الجزيرة، خالد المالك، قصة تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع كاريكاتير للفنان محمد الخنيفر، استعرض فيه أزمة المجرى الموجود في البطحاء الذي تم تحويله فيما بعد لنفق يعلوه كوبري للسيارات.

تفاعل سريع:

وقال المالك: إن الكاريكاتير تحدث عن معاناة أهالي والمقيمين في العاصمة الرياض.

وأضاف خلال استضافته في برنامج صاحبة الجلالة في الإخبارية: “كان هناك مجرى ومجمع لكل النفايات والقاذورات، ويعرض صحة الإنسان في جزء من مدينة الرياض إلى شيء من الأمراض، فضلًا عن إعطاء صورة مشوهة عن مدينة جميلة كالرياض”.

كوبري البطحاء:

وتابع: “تفاعل الملك سلمان مع هذا الكاريكاتير عندما كان أميرًا للرياض، في اليوم نفسه، وتحول هذا المجرى بتوجيهه إلى أن يتم تنظيفه وإعادة هيكلته ليصبح ممرًّا للسيارات وجسر فوق هذا الجزء الذي يقسم البطحاء إلى جزأين”.

وأكمل: “كان هذا أقل ما يمكن أن نذكره للملك سلمان في خدمته لمنطقة الرياض، وكان هو المهندس الحقيقي له”.