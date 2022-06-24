أعلنت وزارة الحج والعمرة، قصر العمرة على الحجاج فقط، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 25 ذي القعدة وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20 ذي الحجة.

قصر العمرة على الحجاج

وقالت وزارة الحج، إنه ابتداءً من اليوم، سيكون أداء العمرة للحجاج فقط، حتى يوم 20 ذي الحجة، وذلك تسهيلًا لضيوف الرحمن وتخفيفًا عليهم وحفاظًا على سلامتهم.

وأشارت إلى أن الحجز في العمرة سيتاح مجددًا عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 ذي الحجة 1443هـ.

اشتراطات صحية في الحج

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد حدثت الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ.

ونصت الاشتراطات على أنه يجب على جميع شركات الطيران بنقل مسافرين قادمين إلى المملكة لغرض أداء الفريضة لعام 1443هـ الالتزام والتقيد بالإجراءات التالية: أن يكون المسافر أقل من (65) عامًا ميلاديًا، وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد_19) المعتمدة في وزارة الصحة، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد_19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.