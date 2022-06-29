أظهر أحد المقاطع المتداولة تعرض أحد المراكز التجارية في أوكرانيا لقصف روسي، أثار الذعر لدى مرتادي المركز.

Another act of the russian genocide of the Ukrainian people. This time the ruscists targeted a mall in #Kremenchuk, in the afternoon when it is always especially crowded. The war criminals wanted to kill the civilians, deliberately aiming for the maximum number of casualties. pic.twitter.com/3PbCnjc7PU — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022

وظهرت النيران تندلع من المركز التجاري، أمس الأول الاثنين؛ وسط هرولة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الموقف؛ بينما تجمهر مرتادو المكان في الخارج يتابعون الوضع.

التبرير الروسي

وبعد انتشار المقطع؛ وظهور الاستهداف الروسي لبعض مواقع المدنيين في أوكرانيا؛ أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا؛ قالت خلاله: “إن مركز التسوق الذي جرى قصفه لم يكن يعمل، مضيفة أن النيران اشتعلت من جراء انفجار ذخائر وأسلحة غربية موجودة في المكان”.

وكان رد الطرف الأوكراني؛ متمثلًا في قيام قوات الشرطة بنشر أجزاء من الصاروخين الروسيين، اللذين استهدفا المكان، وهما من طراز “إكس 22”.

جريمة حرب

وفي السياق نفسه؛ أصدر قادة مجموعة السبع، بيانًا مشتركًا، لإدانة الهجوم الروسي على مركز التسوق، جاء خلاله: “ما حدث جريمة حرب، وعمل وحشي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، والمسؤولون عن الهجوم، سيُحاسبون على ما قاموا به”.

يذكر أن البيانات الروسية دائمًا ما تؤكد عدم استهداف أي مدنيين؛ واقتصار القصف على مواقع عسكرية فقط؛ معتبرة ما يتم ترويجه بشان استهداف مدنين في أوكرانيا؛ يأتي بتعمد من بعض الجهات في إطار ما وصفته بـ”شيطنة موسكو”.