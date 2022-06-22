وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الحدث”، تفاصيل قضم مصري أذن زوجته، بعدما سدد لها 20 طعنة متفرقة بالسكين.

"ما بتسمعش الكلام ومش عايزة تشتغل".. مصري يقضم أذن زوجته ويسدد لها 20 طعنه.. ثم "ادعى الجنون"#الحدث pic.twitter.com/yiSlBVaA3P — ا لـحـدث (@AlHadath) June 22, 2022

تفاصيل الحادث

وتعرضت السيدة رنين عزت حامد، للطعن بـ20 طعنة، وقضم أذنها من جانب زوجها، إثر خلافات بينهما على نفقات المنزل.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغاً من إحدى السيدات بتعرضها للاعتداء والطعن من زوجها، بسكين حيث سدد لها 20 طعنة متفرقة بجسدها، كما قطع إحدى أذنيها.

وترقد رنين بمستشفى القصر العيني بين الحياة والموت، بعدما كشف التقرير الطبي أنها مصابة بجروح قطعية في الوجه بالأذن والفم، وطعنات بالصدر والبطن، وجروح سطحية بالكتف والأذرع.

سبب الحادث

وأظهرت التحقيقات أن سبب الواقعة جاء بسبب خلاف بين الزوجين حول نفقات المنزل بمنطقة حلوان، حيث كان يريد زوج رنين إجبارها على العمل، مطالبًا إياها بإعادة فتح صالون للتجميل تمتلكه للإنفاق عليه.

ونقلت “الحدث” عن حامد عزت والد رنين الذي قال في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم” المصرية: “بنتي رفضت العمل، لأنها حامل في الشهر السابع، وتحمل طفلًا على يديها، عمره سنة وشهران، ومن هنا بدأ الخلاف بين الزوجين”.

وأشار والد رنين وشقيقها إلى أن زوج ابنته ادعى الجنون للهروب من الواقعة.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقًا في الحادث، وأمرت بحبس الزوج على ذمة التحقيقات.