تنتظر الجماهير مصير الشكوى التي تقدم بها نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر ضد الاتحاد ومهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله.

قضية حمدالله تقترب من الحسم:

وكان النصر قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد وحامد البلوي وعبدالرزاق حمدالله، بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء تعاقده، وأصدر اتحاد الكرة بيانًا للرد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وذكرت مصادر لـ”الشرق الأوسط”: “قضية ناديي النصر والاتحاد والمغربي حمد الله التي خضعت طوال الأشهر الماضية للتدقيق والفحص والمراجعة والتقييم في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين دخلت مراحلها الأخيرة”.

وانتشرت أنباء مؤخرًا تُفيد باحتمالية وجود صلح بين الاتحاد والنصر بسبب أزمة المهاجم المغربي، إلا أن تقارير صحافية أكدت أن إدارة العالمي ترفض هذا الأمر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يستعد لمواجهة الاتفاق:

على الجانب الآخر، يستعد المهاجم المغربي للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.