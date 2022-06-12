قال قطار الحرمين السريع، إن التذاكر المُشتراة من خلال منافذ البيع بالمحطات غير قابلة للتغيير أو الإلغاء.

وأوضح قطار الحرمين، أنه يمكن شراء التذاكر عبر منافذ البيع والأجهزة الذاتية في المحطات، ما عدا محطة جدة المركزية، بشرط أن يكون الحجز في نفس اليوم.

وجاء توضيح القطار، رداً على استفسار مغرد استفسر حول إمكانية حجز تذاكر من المحطة في نفس اليوم، ومدى إمكانية إلغائها.

انطلاق قطار الحرمين بالمشاعر المقدسة

وقبل أيام انطلق قطار الحرمين في المشاعر المقدسة في إطار التشغيل التجريبي؛ تمهيدًا لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وصول أولى طلائع الحجيج

والأسبوع الماضي وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أولى طلائع ضيوف الرحمن من المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية بنجلاديش، قادمة عبر صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا.

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في جمهورية بنجلاديش هذا العام 1443 هـ للعام الثاني بعد عام 1440 هـ، إضافة إلى دول باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.