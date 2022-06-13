طمأن الكاتب الصحفي قينان الغامدي، محبيه على حالته الصحية وخضوعه لعملية تجبير للركبة في المستشفى السعودي الألماني.

وقال في تغريدة على موقع تويتر: “غادرت المستشفى السعودي الألماني بعد أن أجريت لي- صباح أمس- عملية تجبير لصابونة الركبة اليسرى. أود أن أشكر المستشفى وأخص بالذكر مركز العظام برئاسة الاستشاري الكبير الدكتور خالد بترجي، كما أقدم شكري وتقديري للاستشاري القدير الدكتور محمد شوقي الذي أجرى العملية وغمرني باهتمامه ولطفه”.

تمنيات بالشفاء:

وقد لقيت تغريدة الغامدي تفاعلًا من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء السريع؛ فغرد الكاتب الصحفي صباح التركي: “الحمد لله على السلامة وأجر وعافية”.

كما علق عضو لجنة الخبراء في الأيزو، الدكتور زهير الطه: “حمدًا لله على سلامتك وألف لا بأس عليك وأول العافية وتمامها”.

وبدوره كتب عبدالله الشهراني: “ألف سلامة عليك أبا عبدالله طهور طهور والله يعطيك العافية ويجمع لك بين الأجر والعافية”.

وغرد الكاتب الصحفي ياسر الضحبان: “الحمد لله على سلامتك أبو عبدالله طهور وأجر وعافية بإذن الله”.