أبدى كاتب كلمات شيلة ‏هذا السعودي فوق فوق، الشاعر أحمد الجويدي، فخره واعتزازه أنها غُنّيت أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بلسان تركي في محفل سياسي عالمي، وليس بعد هذا الفخر فخر، وذلك بعد تأديتها في عشاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي العهد خلال زيارته إلى تركيا.

تميز ونجاح الشيلة:

وأوضح الجويدي خلال مداخلة إلى برنامج “mbc في أسبوع”، أن سر نجاح شيلة ‏هذا السعودي فوق التي قدمت قبل 4 سنوات بعد أن حظيت بأكثر من 160 مليون مشاهدة على اليوتيوب، هو أن مفرداتها عامية وتندرج تحت مظلة السهل الممتنع بحيث يسهل فهمها على الجميع وتواكب النهضة التي تعيشها المملكة ورؤية 2030.

نصوص وطنية أخرى:

وتابع أن كلمات “سلام يا أمير الشباب، يا سيدي دمث الجناب، ياللي طموحك للسحاب، هذا السعودي فوق فوق”؛ هي أقرب كلمات بيت الشيلة إلى قلبه، كاشفًا أن لديه نصوصًا وطنية أخرى.