واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الاتحاد.

الاتفاق يواصل الاستعداد

وانطلقت الحصة التدريبية بالإحماء، وأدى اللاعبون تمارين لياقية على عدة محطات، ثم تركز المران على الجانب التكتيكي بتطبيق اللاعبين عددًا من الجمل الفنية من خلال 3 مجموعات.

واختتم كارتيرون مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بتنفيذ اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى، كما شهد المران الاحتفاء باللاعب الألماني أمين يونس بقدوم مولدته.

فارس الدهناء يواجه الاتحاد:

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الاتحاد على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.