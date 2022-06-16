أعلن نادي الشباب، اليوم الخميس، عن مغادرة نجم الفريق الأول لكرة القدم، كارلوس جونيور إلى البرازيل.

كارلوس جونيور يسافر للبرازيل

ولفت نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كارلوس جونيور غادر إلى بلاده فجر اليوم، بسبب ظروف والدته الصحية الحرجة، ومنحته الإدارة إجازة خاصة تقديرًا لهذا الظرف الطارئ.

ويُعد كارلوس جونيور من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 13 هدفًا بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في تأهله إلى الدور التالي بدوري أبطال آسيا.

الشباب في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي التعاون في ملعبه، فيما يستضيف الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 53 نقطة، من الفوز 15 مرة، والتعادل 8 مرات، والخسارة في 5 لقاءات.